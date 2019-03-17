Водитель легкового автомобиля совершил неудачный маневр, попытавшись развернуться прямо перед машиной скорой помощи. В результате столкновения травму получила пожилая женщина, которую медики везли в больницу.

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи, произошедшая в субботу, 16 марта, на Иртышской набережной в Омске, попала на видео.Судя по кадрам, сделанным регистратором, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, высадила юного пассажира около учебного заведения, после чего решила развернуться.Маневр оказался неудачным – легковое авто подставило борт скорой помощи, водитель которой не спел предпринять маневр уклонения и избежать столкновения.Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ, сообщают, что в результате ДТП пострадала пожилая женщина, которую медики везли в больницу.