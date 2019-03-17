Эммануэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие субботнюю акцию желтых жилетов, больше не повторились. По словам президента Франции, то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется манифестацией.

Эммануэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие субботнюю акцию "желтых жилетов", больше не повторились. По словам президента Франции, "то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется манифестацией".По данным французского МВД, в акции протеста по всей стране приняли участие 32 тысячи человек. Стражи правопорядка задержали за участие погромах 237 человек, из которых 144 взяты под стражу. Ущерб, который нанесли демонстранты, измеряется десятками миллионов евро, отмечает телеканал "Россия 24".