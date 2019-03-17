Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев после дня эстафет на чемпионате мира среди стреляющих лыжников отметил, что бронзовая медаль мужской национальной команды во многом не заслуга самих россиян, а, скорее, следствие потерь соперников, прежде всего лидера Франции Мартена Фуркада.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев после дня эстафет на чемпионате мира среди "стреляющих лыжников" отметил, что бронзовая медаль мужской национальной команды во многом не заслуга самих россиян, а, скорее, следствие потерь соперников, прежде всего лидера Франции Мартена Фуркада."Медаль есть, — цитирует Драчева портал Чемпионат.Ru. – Будем считать, что это подарок от Фуркада [Мартен на последней стрельбе допустил 5 промахов – прим. ред.]. Это за все то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошел. Бог же видит все наверху"."Значит, Алесксандр Логинов был прав, и не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе. Бронзе с подарочной оберткой. Но отработал Саша отлично, и лежа, и стоя – очень быстро и очень качественно", — считает президент СБР.Говоря о замене Евгения Гараничева в составе на Никиту Поршнева, Драчев сказал: "Поршнев – он проверенный, но не подготовленный до такой степени [как Гараничев], на первом круге еще за Финьоном-Майе продержался, но нормально, отстрелялся, доехал, очень тяжело, но доехал".