Уход 38-летней певицы породил множество слухов. В Сети появилась масса мистических теорий, кто-то даже пришел к выводу, что кончина Юлии Началовой лишь продолжила жуткий список смертей.

Уход 38-летней певицы породил множество слухов. В Сетипоявилась масса мистических теорий, кто-то даже пришел к выводу, что кончина ЮлииНачаловой лишь продолжила жуткий "список смертей".Певец Александр Панайотов отметил, что есть в уходе вокалисткинечто таинственное. По его словам, Юлия Началова, как и солист группы "А-Студио" Батырхан Шукенов, скончаласьнакануне съемок телешоу "Один в один". Артист умер 28 апреля 2015 года."Перед финалом умирает Батор и сейчас перед финалом умираетЮлия. Какой-то злой рок с этим шоу", – отметил друг вокалистки Александр Панайотов.Меж тем, о "проклятье" телеформатов говорят уже давно. Якобыпосле выхода в эфир таких шоу, его участники начинали умирать один за другим.Это навело на мысли, что Началова лишь продолжила этот жуткий "список".Интернет-обыватели вспомнили, как 2003 году вокалистка снималасьв популярном на тот момент реалити-шоу "Последний герой". Жанна Фриске и КириллТолмацкий, более известный как Децл, участвовавшие в проекте, также покинулиэтот свет в относительно молодом возрасте. Можновспомнить также актера Сергея Бодрова, который в 2001 был ведущимпрограммы. Он погиб спустя несколько месяцев после окончания первого сезона.Мистики смерти Юлии Началовой добавляет странная история сталисманом. У певицы был амулет – старый плюшевый тигренок, который помогал ейпроходить через трудности.По словам близких , перед отъездом в больницуартистка просила дать ей игрушку с собой. После, когда у вокалистки началисьосложнения и ее отправили в другую клинку, про тигренка забыли, он так иостался лежать в палате. Санитарка, обнаружившая тигренка, передала его родителям певицы. Когда талисман вернулся к , та уже находилась вкоме, а врачи боролись за ее жизнь. Об этом сообщает .