Уход 38-летней певицы породил множество слухов. В Сети
появилась масса мистических теорий, кто-то даже пришел к выводу, что кончина Юлии
Началовой лишь продолжила жуткий список смертей.
Уход 38-летней певицы породил множество слухов. В Сети
появилась масса мистических теорий, кто-то даже пришел к выводу, что кончина Юлии
Началовой лишь продолжила жуткий "список смертей".
Певец Александр Панайотов отметил, что есть в уходе вокалистки
нечто таинственное. По его словам, Юлия Началова, как и солист группы "А-Студио" Батырхан Шукенов, скончалась
накануне съемок телешоу "Один в один". Артист умер 28 апреля 2015 года.
"Перед финалом умирает Батор и сейчас перед финалом умирает
Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу", – отметил друг вокалистки Александр Панайотов.
Меж тем, о "проклятье" телеформатов говорят уже давно. Якобы
после выхода в эфир таких шоу, его участники начинали умирать один за другим.
Это навело на мысли, что Началова лишь продолжила этот жуткий "список".
Интернет-обыватели вспомнили, как 2003 году вокалистка снималась
в популярном на тот момент реалити-шоу "Последний герой". Жанна Фриске и Кирилл
Толмацкий, более известный как Децл, участвовавшие в проекте, также покинули
этот свет в относительно молодом возрасте. Можно
вспомнить также актера Сергея Бодрова, который в 2001 был ведущим
программы. Он погиб спустя несколько месяцев после окончания первого сезона.
Мистики смерти Юлии Началовой добавляет странная история с
талисманом. У певицы был амулет – старый плюшевый тигренок, который помогал ей
проходить через трудности.
По словам близких , перед отъездом в больницу
артистка просила дать ей игрушку с собой. После, когда у вокалистки начались
осложнения и ее отправили в другую клинку, про тигренка забыли, он так и
остался лежать в палате. Санитарка, обнаружившая тигренка, передала его родителям певицы. Когда талисман вернулся к , та уже находилась в
коме, а врачи боролись за ее жизнь. Об этом сообщает .