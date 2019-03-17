В центре Белграда в воскресенье, 17 марта, продолжилась антиправительственная протестная акция. Несколько сот человек подошли к дворцу президента Сербии, прорвали выставленные перед зданием ограждения и подошли ко входу в резиденцию главы государства. Однако там их остановил спецназ жандармерии.

В центре Белграда в воскресенье, 17 марта, продолжилась антиправительственная протестная акция. Несколько сот человек, выдвинувшихся из Пионерского парка, подошли к дворцу президента Сербии, прорвали выставленные перед зданием ограждения, полицейские кордоны и подошли ко входу в резиденцию главы государства. Однако там их остановил спецназ жандармерии.В этот момент сербский президент Александр Вучич выступал с обращением к народу. "Они опрокинули одно из ограждений, которые были установлены. Но мы не женщины с телевидения, чтобы пугаться", – приводит его слова ТАСС.Вучич также призвал положить конец насилию и указал, что все участники беспорядков во время субботних протестов в Белграде понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. "Если кто-то думает, что может получить политические результаты путем насилия, он ошибается", – подчеркнул сербский лидер.Политиков, вставших во главе протестных акций, Вучич назвал фашистами и олигархами. Так, по его словам, фашист Бошко Обрадович и олигархи Драган Джилас и Вук Еремич "хотят вернуть власть, чтобы воровать далее". Сам же Вучич заявил, что проводит политическую консолидацию Сербии и развивает экономику".В ходе последовавшей затем пресс-конференции президенту сообщили, что сербы в Косове и Метохии собираются в Белград, чтобы защищать его. В этой связи Вучич заявил, что не боится, ему ничего не угрожает и призвал граждан страны к спокойствию.Минувшей ночью во время антиправительственной акции несколько десятков человек ворвались в здание, где располагается национальное телевидение Сербии. Протестующие начали клеить на стены листовки. Однако дальше вестибюля им пройти не удалось – манифестантов вывели бойцы спецназа.Протестующие выступают против авторитарного правления президента Вучича, обвиняют его и правящую Сербскую прогрессивную партию в подавлении свободы СМИ. Оппозиция требует отставки Вучича и свободных и справедливых выборов.