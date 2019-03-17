Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 марта, посетит Крым и Севастополь. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщины референдума 2014 года, после которого Крым вновь стал российским.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 марта, посетит Крым и Севастополь. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных пятой годовщины референдума 2014 года, после которого Крым вновь стал российским.Также президент примет участие в пуске Балаклавской ТЭС, в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани, сообщает пресс-служба Кремля. Во время визита в Севастополь Путин посетит мемориальный комплекс "Малахов курган". В Симферополе президент встретится с общественностью Республики Крым и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма и России.Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя. В этот день в обоих регионах традиционно проходят праздничные мероприятия.