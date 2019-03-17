В Национальной хоккейной лиге встречались клубы Миннесота Уайлд и Нью-Йорк Рейнджерс. Дикари сумели добиться уверенной домашней победы со счетом 5:2. В составе проигравших отличился российский нападающий Павел Бучневич, чей гол, впрочем, не сильно помог команде рейнджеров.

В Национальной хоккейной лиге встречались клубы "Миннесота Уайлд" и "Нью-Йорк Рейнджерс". "Дикари" сумели добиться уверенной домашней победы со счетом 5:2. В составе проигравших отличился российский нападающий Павел Бучневич, чей гол, впрочем, не сильно помог команде "рейнджеров".В начале игры соперник обменялись голами в исполнении Донато и Зибанежада. Но затем "Миннесота" ушла в отрыв благодаря точным броскам того же Донато и Стаала. В середине третьего периода Сперджен сделал счет 4:1 и гол Бучневича уже ничего, по сути, не решил. Мало того, в концовке Браун снова сделал разницу шайб "+3".