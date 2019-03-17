Новоиспеченная мама Алена Рапунцель поделилась воспоминаниями о беременности. Звезда шоу Дом-2 рассказала, как старалась вызвать роды.

Новоиспеченная мама Алена Рапунцель поделиласьвоспоминаниями о беременности. Звезда шоу "Дом-2" рассказала, как стараласьвызвать роды.В личном Instagram Рапунцель опубликовала снимок, на которомзапечатлена на девятом месяце. Участница шоу "Дом-2" позирует в нижнем белье ипрозрачном пеньюаре. Рукой она поддерживает огромный живот.Ниже Алена написала, что на таком сроке очень тяжело передвигаться,поэтому она постоянно искала способы ускорить процесс. Однако сейчас скучает поживотику."Вот тут мы еще с сыночком 2 в 1🙈😍Помню свой 9 месяц беременности🤰🏽Былоуже тяжело ходить и каждый день я искала способы , как поскорее ужеспровоцировать родовую деятельность 🙈 И с 17 этажаспускалась до 1 🤷🏽‍♀️Иходила гуляла по 5 часов в день 🚶🏽‍♀️Икаждую ночь засыпала с мыслями , что сегодня уже точно рожу 🙈Носынок сам выбрал день , когда ему появиться на свет 👶🏼😍(здесьорфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – ошарашила внезапным признанием.Напомним, отцом малыша Рапунцель является участниктелестройки Илья Яббаров. Молодой человек сейчас строит отношения с новой возлюбленнойРитой Ларченко. Первые недели после родов Яббаров принимал активное участие взаботах о ребенке. Однако в последнее время стал приезжать все реже.Меж тем, такое поведение участника "Дома-2" не сталонеожиданностью для Алены. Она и ранее говорила, что не доверяет возлюбленному. От грехаподальше Рапунцель из решила в свидетельстве о рождении ребенка в графе отецпоставить прочерк.