Сборная России по вольной борьбе стала победителем Кубка мира, который проходит в Якутске. В финальном противостоянии с командой Ирана российские борцы оказались сильнее в шести схватках подряд и досрочно выиграли турнир.

Сборная России по вольной борьбе стала победителем Кубка мира, который проходит в Якутске. В финальном противостоянии с командой Ирана российские борцы оказались сильнее в шести схватках подряд и досрочно выиграли турнир.Победное очко сборной России принес Магомед Рамазанов, выступающий в весовой категории до 79 кг. Оставшиеся четыре поединка уже никак не повлияют на итоговый результат.В матче за бронзу победа досталась американской команде, которая взяла верх над представителями Японии со счетом 6:4.