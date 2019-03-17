Московский Локомотив в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле Краснодар. Команда Юрия Семина благодаря голу Антона Миранчука с пенальти обыграла гостей со счетом 1:0 и обошла быков в турнирной таблице РПЛ.

Московский "Локомотив" в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле "Краснодар". Команда Юрия Семина благодаря голу Антона Миранчука с пенальти обыграла гостей со счетом 1:0 и обошла "быков" в турнирной таблице РПЛ.Единственный мяч в этой встрече состоялся на 69-й минуте второго тайма. Пенальти, назначенный в ворота "Краснодара" после игры рукой Шарля Каборе, четко реализовал Антон Миранчук. Каборе же получил вторую желтую карточку и был удален с поля.В дальнейшем хорошие моменты возникали как у хозяев поля, так и у гостей, но больше отличиться никому не удалось."Локомотив" набрал 35 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" имеет в активе такое же количество баллов, однако по дополнительным показателям уступает "железнодорожникам", расположившись на четвертом месте.