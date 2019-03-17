Несмотря на давление США, РФ продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой. В числе приоритетных проектов — энергетика, нефтедобыча и военно-техническое сотрудничество. Угрозы новых санкций со стороны Вашингтона не повлияют на позицию Москвы, — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Несмотря на давление США, РФ продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой. В числе приоритетных проектов — энергетика, нефтедобыча и военно-техническое сотрудничество. Говоря о российско-венесуэльском сотрудничестве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что угрозы новых санкций со стороны Вашингтона не повлияют на позицию Москвы."Американские наскоки нас не остановят", — цитирует Рябкова РИА Новости.Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США. Позднее "за связь с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA" в санкционные списки был добавлен "Еврофинанс Моснарбанк".Назвав американские санкции "привычным явлением", Рябков отметил, что разного рода угрозы и введение новых ограничительных мер не влияют на тот курс, который проводит Россия. Он считает, что страна уже научилась жить в условиях санкций и уверена в своих силах.На вторник, 19 марта, в Риме запланированы консультации Рябкова со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. Россия намерена заявить о недопустимости силовой акции в отношении легитимного правительства Мадуро и в целом вмешательства в дела Венесуэлы, сообщает "Интерфакс". Российская сторона планирует содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога. И хотя позиции Москвы и Вашингтона в этом вопросе диаметрально противоположны, необходимо искать пути разрешения ситуации, заявил Рябков.