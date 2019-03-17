Лайнер, выполнявший рейс Екатеринбург — Ростов-на-Дону, вернулся в уральскую столицу из-за ухудшившегося самочувствия пассажира.

Лайнер, выполнявший рейс Екатеринбург — Ростов-на-Дону, вернулся в уральскую столицу из-за ухудшившегося самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".По возвращении борта в "Кольцово" пассажир был госпитализирован в одну из местных больниц. Вскоре самолет вновь вылетел по маршруту и уже прибыл в Ростов-на-Дону.Ранее самолет "Победы" был вынужден совершить посадку в московском аэропорту "Внуково". Во время выполнения рейса Махачкала — Санкт-Петербург один из пассажиров закурил прямо на борту.