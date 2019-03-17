Восстание машин: искрящийся автомобиль без водителя самостоятельно завелся, совершил ДТП с другим транспортным средством и въехал в жилой дом, где и загорелся. Инцидент в калининградском дворе запечатлела камера уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела необычные события, разворачивавшиеся утром в минувшую субботу, 16 марта, во дворе на улице Артиллерийской в Калининграде.На записи видно, как припаркованный микроавтобус Mercedes внезапно начал искрить и дымиться. После этого транспортное средство плавно тронулось вперед, задело машину, стоявшую у него на пути, въехало в подъезд, где и загорелось.Прибывшие пожарные справились с возгоранием, в результате инцидента никто не пострадал.