В Краснодаре на стадионе Кубань в заключительном матче чемпионата Европы по регби мужская сборная России уступила команде Грузии со счетом 6:22. Россияне не смогли попасть в тройку призеров, заняв лишь четвертое место.

В Краснодаре на стадионе "Кубань" в заключительном матче чемпионата Европы по регби мужская сборная России уступила команде Грузии со счетом 6:22. Россияне не смогли попасть в тройку призеров, заняв лишь четвертое место.Победа над российской командой позволила грузинским регбистам стать чемпионами Европы. В другой встрече дня испанцы оказались сильнее немцев со счетом 33:10 и завоевали серебряные награды, сообщает ТАСС.В турнире по круговой системе приняли участие команды России, Грузии, Испании, Германии, Румынии и Бельгии. Отметим, что российская сборная по регби шесть раз становилась бронзовым призером чемпионата Европы.