Певица умеет грамотно подчеркнуть свою индивидуальность. В этом уверена ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

Певицаумеет грамотно подчеркнуть свою индивидуальность. В этом уверена ведущийстилист студии Dajmur Анастасия Николаева.Эксперт высказалась о внешнем виде певицы по фото,которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram в Международныйженский день. Так, 8 марта артистка предстала в ярком модном платье с экстремальнымдекольте до пупа.Мнения фолловеров Ани Лорак разделились. Многиесочли наряд исполнительницы слишком откровенным. Анастасия Николаева жесчитает, что на этом снимке певица просто идеальна."А мне нравится, как выглядит Лорак на этойфотографии, она же не учительница начальной школы, в конце концов. Да и поводбыл соответствующий – 8 марта", – высказала свое мнение стилист в беседе с "Дни.ру"."Яркое платье с глубоким декольте и модными в этом сезоне рукавами, гладкиеуложенные волосы и неброский макияж – все это очень идет певице и подчеркиваетее индивидуальность", – прокомментировала внешний вид эксперт."Хочется еще отметить это неброское украшение нашее, которое, в свою очередь, совсем ненавязчиво приковывает к себе взгляд", -добавила Анастасия Новикова. И, действительно, на фото выглядит оченьсвежо и молодо, что наперебой отмечали ее поклонники. Многих ее вид просто сразил наповал.