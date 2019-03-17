Российский режиссер-документалист, Человек ХХ-го столетия Юрий Шиллер скончался в Новосибирске на 78-м году жизни.

Российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Юрий Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Поступил во ВГИК, отслужив в армии. Свой первый фильм снял в 24 года, еще будучи студентом. Приехав в Новосибирск всего на несколько лет для работы на Западно-Сибирской студии хроникально-документальных фильмов, Шиллер остался в Сибири навсегда.Всего за свою творческую жизнь Шиллером снято более 60 документальных и игровых фильмов: "Такая музыка была", "Когда открывается небо", "Падение Икара" и другие. Полнометражный фильм "Воробей", снятый мастером в 2010 году, представлял Россию на основном конкурсе Московского международного кинофестиваля.Фильмы Юрия Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в архиве Гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда, по ним ведется преподавание во ВГИКе. Получив немало призов на отечественных и международных конкурсах, Шиллер особенно ценил звание "Человек ХХ-го столетия", присвоенное ему в Новосибирске.Актер Юрий Назаров поделился своими впечатлениями о работе с Шиллером. "У него были живая душа, живое восприятие и реакция на все", приводит слова Назарова RT. Назаров, снявшийся в картине "Воробей", говорит, что о Шиллере у него остались "только самые теплые чувства". Отметив его скромность, Назаров назвал Шиллера профессионалом, который "без звона и треска" делал свое дело.