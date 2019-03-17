Поклонница, расхваливая актрису, нелестно высказалась о Ксении Собчак. Дарья Мороз коротко ответила почитательнице.

Поклонница, расхваливая актрису, нелестно высказалась оКсении Собчак. Дарья Мороз коротко ответила почитательнице.На днях в Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ многосерийногофильма "Содержанки". Режиссер Константин Богомолов снял в картине свою бывшуюсупругу Дарью Мороз и телеведущую Ксению Собчак, которая по слухам является егоновой возлюбленной.Зрители, которые уже успели ознакомиться с первой серией,отметили отличную актерскую игру Мороз. В комментариях под последнейпубликацией Дарьи в Instagram множество хвалебных отзывов.Одна из подписчиц сравнила Дарью Мороз, судя по всему, с. Фанатка уверена, что телеведущая неровня такой замечательнойактрисе."Конечно, Богомолов сыграл и играет роль в вашейзахватывающе интересной актерской карьере. Но сейчас на первый план вышланезаурядная роскошная Женщина. И, простите, не могу удержаться, конечно вывыигрываете у соперницы по всем параметрам (здесь орфография и пунктуацияавтора сохранена. – Прим. ред.)", – написала пользовательница Сети.Через пару часов Дарья Мороз ответила на реплику. "Спасибоза хорошие и точные слова", – заметила артистка.Отметим, Дарья Мороз и вместе снимались в "Содержанках".Однако съемочный процесс был выстроен так, что предполагаемые соперницы не пересекались.