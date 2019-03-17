Поклонница, расхваливая актрису, нелестно высказалась о
Ксении Собчак. Дарья Мороз коротко ответила почитательнице.
Поклонница, расхваливая актрису, нелестно высказалась о
Ксении Собчак. Дарья Мороз коротко ответила почитательнице.
На днях в Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ многосерийного
фильма "Содержанки". Режиссер Константин Богомолов снял в картине свою бывшую
супругу Дарью Мороз и телеведущую Ксению Собчак, которая по слухам является его
новой возлюбленной.
Зрители, которые уже успели ознакомиться с первой серией,
отметили отличную актерскую игру Мороз. В комментариях под последней
публикацией Дарьи в Instagram множество хвалебных отзывов.
Одна из подписчиц сравнила Дарью Мороз, судя по всему, с
. Фанатка уверена, что телеведущая неровня такой замечательной
актрисе.
"Конечно, Богомолов сыграл и играет роль в вашей
захватывающе интересной актерской карьере. Но сейчас на первый план вышла
незаурядная роскошная Женщина. И, простите, не могу удержаться, конечно вы
выигрываете у соперницы по всем параметрам (здесь орфография и пунктуация
автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала пользовательница Сети.
Через пару часов Дарья Мороз ответила на реплику. "Спасибо
за хорошие и точные слова", – заметила артистка.
Отметим, Дарья Мороз и вместе снимались в "Содержанках".
Однако съемочный процесс был выстроен так, что предполагаемые соперницы не пересекались.