Студенты из фан-клуба Локомотива подготовили сюрприз для
своей команды перед матчем с Краснодаром. Игра пройдет сегодня, 17 марта в
Москве.
Студенты из фан-клуба "Локомотива" подготовили сюрприз для
своей команды перед матчем с "Краснодаром". Игра пройдет сегодня, 17 марта в
Москве.
Более 300 студентов Российского университета транспорта
проведут акцию "РУТ за ЛОКО" перед игрой своей команды на стадионе "РЖД АРЕНА".
Матч пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
Как сообщил проректор Российского университета транспорта Михаил
Кленов, билеты для учащихся бесплатно предоставил футбольный клуб "Локомотив".
В пресс-службе Российского университета транспорта
напомнили, что на форуме "Транспортное образование и наука – 2019" гендиректор
"Локомотива" Василий Кикнадзе и ректор учебного заведения Александр Климов
подписали соглашение о намерениях. Теперь выпускники общеобразовательной школы
"Локомотива" смогут получить высшее образование в Российском университете
транспорта.
Общеобразовательная школа "Локомотива" была открыта 1
сентября 2017 года. РУТ также рассмотрит возможность открытия нового факультета
"Управление футбольным клубом и академиями". Студенты вуза получат возможность
проходить производственную практику в подразделениях клуба "Локомотив".