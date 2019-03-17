Студенты из фан-клуба Локомотива подготовили сюрприз для своей команды перед матчем с Краснодаром. Игра пройдет сегодня, 17 марта в Москве.

Студенты из фан-клуба "Локомотива" подготовили сюрприз длясвоей команды перед матчем с "Краснодаром". Игра пройдет сегодня, 17 марта вМоскве.Более 300 студентов Российского университета транспортапроведут акцию "РУТ за ЛОКО" перед игрой своей команды на стадионе "РЖД АРЕНА".Матч пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.Как сообщил проректор Российского университета транспорта МихаилКленов, билеты для учащихся бесплатно предоставил футбольный клуб "Локомотив".В пресс-службе Российского университета транспортанапомнили, что на форуме "Транспортное образование и наука – 2019" гендиректор"Локомотива" Василий Кикнадзе и ректор учебного заведения Александр Климовподписали соглашение о намерениях. Теперь выпускники общеобразовательной школы"Локомотива" смогут получить высшее образование в Российском университететранспорта.Общеобразовательная школа "Локомотива" была открыта 1сентября 2017 года. РУТ также рассмотрит возможность открытия нового факультета"Управление футбольным клубом и академиями". Студенты вуза получат возможностьпроходить производственную практику в подразделениях клуба "Локомотив".