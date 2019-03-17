По данным представителей правоохранительных органов Новой Зеландии, три человека из четырех, задержанных в связи с террористическим актом в мечетях Крайстчерча, непричастны к стрельбе. Один из них уже отпущен, еще двоим будут предъявлены обвинения по другим делам.

По данным представителей правоохранительных органов Новой Зеландии, три человека из четырех, задержанных в связи с террористическим актом в мечетях Крайстчерча, непричастны к стрельбе. Один из них уже отпущен, еще двоим будут предъявлены обвинения по другим делам.Всего после теракта полиция задержала четырех человек — трех мужчин и одну женщину. Одному из задержанных, гражданину Австралии Брентону Тарранту, уже предъявлены обвинения в убийстве. 28-летний мужчина арестован до 5 апреля.Также после совершения террористических актов полиция задержала мужчину и женщину, в машине которых было найдено огнестрельное оружие. Женщина уже отпущена на свободу, мужчине предъявлены обвинения в противоправных действиях, связанных с оборотом огнестрельного оружия. Третий задержанный был обвинен в подстрекательстве к расовой дискриминации, в ближайший понедельник он предстанет перед судом.Как сообщалось, в минувшую пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча была открыта стрельба, в результате которой погибли, по последним данным, 50 человек, еще 48 госпитализированы с ранениями. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом, напоминает РИА Новости.