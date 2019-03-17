Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье в Измире прокомментировал инициативу Европаламента о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС.

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье в Измире прокомментировал инициативу Европаламента о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС. Эрдоган заявил,что Анкара готова к такому развитию событий и её интересы не пострадают, пишет РИА Новости."Принимайте решение! Хотя лично я полагаю, что в Евросоюзе не смогут пойти на этот шаг", - сказал турецкий президент.Эрдоган назвал решение евродепутатов основанным на доводах "террористического течения Фетхуллаха Гюлена" и активистов Рабочей партии Курдистана.На этой неделе более половины депутатов Европарламента проголосовали за заморозку переговоров с Турцией.Турция и ЕС договариваются с 1963 года, хотя активная часть диалога началась только в 2005 году. Негативное влияние на ход переговоров оказала критика ЕС внутренней политики Турции после подавления вооруженного мятежа.