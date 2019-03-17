Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на чемпионате мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде. В составе команды выступили Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Золото завоевала команда Норвегии, вторыми финишировали спортсмены из Германии.

Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на чемпионате мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде. В составе команды выступили Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Золото завоевала команда Норвегии, вторыми финишировали спортсмены из Германии.За два дня до завершения чемпионата мира по биатлону в активе сборной России была всего одна медаль — серебряная. В субботу бежали эстафеты, и с эстафетными гонками, как выяснилось, не зря были связаны медальные ожидания российских болельщиков. Мужской квартет. Сборная России на подиуме — есть бронзовая медаль чемпионата мира в Эстерсунде.За российскую команду в этот вечер бежали Матвей Елисеев — за ним был первый этап, далее — Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и финишером выступил Александр Логинов. Гонка тяжелая — по мере прохождения дистанции, российский квартет то занимал первое место, в частности, это было в момент первой передачи эстафеты, то россияне откатывались во вторую десятку.Когда Александр Логинов перед последней 8-ой стрельбой отставал от третьего места на 40 секунд, было очевидно, что такое отставание самому отыграть невозможно. Россияне претендовали бы на медали только в том случае, если идущие впереди немцы или французы на последнем рубеже сильно наошибаются. Именно это и произошло. Француз Мартен Фуркад не просто использовал все дополнительные патроны, после последней стрельбы он зашел на два штрафных круга. Александр Логинов последнюю стрельбу отработал чисто, вышел на третье место и без проблем его удержал.Каждый из медалистов финишировал спокойно и в одиночестве, там были огромные разрывы между биатлонистами. От победителей норвежцев Логинов и компания отстали на минуту и 4 секунды. От серебряных призеров немцев — отставание 26 секунд. А четверых чехов обогнали на 16. На штрафные круги россияне не заходили и использовали семь дополнительных патронов.Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками: пройдет женский и мужской масс-старты. Есть шанс, что у российских биатлонистов будет что-то еще, помимо серебра Логинова в спринте и бронзы в мужской эстафете.