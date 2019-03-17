Журналист украинского издания Страна.ua Олеся Медведева поделилась с читателями впечатлениями от посещения Крыма.

Журналист украинского издания Страна.ua Олеся Медведева поделилась с читателями впечатлениями от посещения Крыма. Видеоотчет Медведева опубликовала в YouTube.Как убедилась журналист, подавляющее большинство крымчан (около 70 процентов опрошенных), рады возращению в состав Российской Федерации пять лет назад"А по Украине если и есть ностальгия, то только по той, которая закончилась в 2013 году", — отметила Медведева.Журналист привела экономические показатели — Россия инвестировала в полуостров за пять лет больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.На референдуме в марте 2014 года больше 95 процентов жителей Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.