Участники антиправительственной акции протеста у президентского дворца в Белграде пытаются выстроиться в живое кольцо вокруг здания, чтобы не выпустить оттуда президента Сербии Александра Вучича. У здания находится около тысячи протестующих, их сдерживает редкая цепь бойцов спецназа.

Участники антиправительственной акции протеста у президентского дворца в Белграде пытаются выстроиться в живое кольцо вокруг здания, чтобы не выпустить оттуда президента Сербии Александра Вучича. У здания находится около тысячи протестующих, их сдерживает редкая цепь бойцов спецназа.Лозунги собравшихся постоянно меняются: они то требуют отставки правительства и президента, то призывают главу государства выйти на улицу и обратиться к народу, передает ТАСС. У президентского дворца также проходит импровизированный митинг, звучит музыка с оборудованного аппаратурой грузовика.Центр Белграда перекрыт для автомобильного движения, однако в остальном сербская столица живет обычной жизнью. С городскими властями проходящая акция протеста не согласована.Протестующие выступают против авторитарного правления президента Вучича, обвиняя его и правящую Сербскую прогрессивную партию в подавлении свободы СМИ. Оппозиция требует отставки Вучича и свободных и справедливых выборов.Минувшей ночью во время антиправительственной акции несколько десятков человек ворвались в здание, где располагается национальное телевидение Сербии. Протестующие начали клеить на стены листовки. Однако дальше вестибюля им пройти не удалось – манифестантов вывели бойцы спецназа.