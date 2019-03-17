Смерть певицы пронизана мистическими деталями. По чудовищному совпадению артистка умерла в тот момент, когда по телевизору показывали шоу с ее участием.

Смерть певицы пронизана мистическими деталями. Почудовищному совпадению артистка умерла в тот момент, когда по телевизорупоказывали шоу с ее участием.В то время, пока врачи пытались спасти жизнь артистке нателеканале "Россия 1" показывали шоу "Один в один". На экране улыбалась ЮлияНачалова.Певица стояла на сцене и не скрывала своего счастья. Онарадостно общалась с другими участниками и членами жюри. Об этом сообщает .Отметим, что друг певицы вокалист Александр Панайотов сегодня,17 марта, сообщил, что есть в кончине Началовой нечто таинственное.Артист полагает, что над исполнительницей висел какой-то злой рок. Поего словам, , как и солист группы "А-Студио" БатырханШукенов, скончалась накануне съемок телешоу "Один в один". Артистумер 28 апреля 2015 года.Напомним, что скончалась 16марта от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отекалегких. Ее похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихидапройдет 21 марта там же, в Траурном зале. Проститься с артисткой можно будет с12:00 до 14:00.