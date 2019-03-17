Смерть певицы пронизана мистическими деталями. По
чудовищному совпадению артистка умерла в тот момент, когда по телевизору
показывали шоу с ее участием.
Смерть певицы пронизана мистическими деталями. По
чудовищному совпадению артистка умерла в тот момент, когда по телевизору
показывали шоу с ее участием.
В то время, пока врачи пытались спасти жизнь артистке на
телеканале "Россия 1" показывали шоу "Один в один". На экране улыбалась Юлия
Началова.
Певица стояла на сцене и не скрывала своего счастья. Она
радостно общалась с другими участниками и членами жюри. Об этом сообщает .
Отметим, что друг певицы вокалист Александр Панайотов сегодня,
17 марта, сообщил, что есть в кончине Началовой нечто таинственное.
Артист полагает, что над исполнительницей висел какой-то злой рок. По
его словам, , как и солист группы "А-Студио" Батырхан
Шукенов, скончалась накануне съемок телешоу "Один в один". Артист
умер 28 апреля 2015 года.
Напомним, что скончалась 16
марта от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека
легких. Ее похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида
пройдет 21 марта там же, в Траурном зале. Проститься с артисткой можно будет с
12:00 до 14:00.