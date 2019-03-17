В сирийской деревне Багуз (провинция Дейр-эз-Зор) погибли десять мирных жителей, в том числе и дети. Причина тому – авиаудар международной коалиции.

В сирийской деревне Багуз (провинция Дейр-эз-Зор) погибли десять мирных жителей, в том числе и дети. Причина тому – авиаудар международной коалиции.Арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС), которые поддерживаются Штатами, 10 марта возобновили операцию против игиловцев (запрещено в РФ) в деревне Багуз. Уже неоднократно сообщалось о применении белого фосфора при авиаударах и потерях среди населения.Глава пресс-центра СДС Мустафа Бали сообщил, что район покинули 15 тысяч человек. Оставшиеся боевики (в большинстве своем иностранцы) выкопали оборонительные туннели.Власти Сирии неоднократно просили ООН прекратить незаконное пребывание коалиции в Сирии, которая ведет к гибели мирных жителей от белого фосфора. Пентагон сослался на применение боеприпасов, разрешенных международными нормами.Военная компания США и их союзников проводится с 2014 года. Что характерно, официального на то разрешения сирийских властей нет. В 2018 году американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, передает РИА Новости.