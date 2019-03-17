Наблюдательный совет Лидеров России утвердил победителей конкурса, ими стали 104 человека. В 2017-2018 годах финалистами стали 103 человека, сообщила член совета Наталья Солженицына.

Наблюдательный совет "Лидеров России" утвердил победителей конкурса, ими стали 104 человека. В 2017-2018 годах финалистами стали 103 человека, сообщила член совета Наталья Солженицына.По ее словам, нынешний конкурс прошел более активно. Как заявил другой член совета, Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в финале конкурса не было серьезных изъянов, такой вывод позволяет сделать отсутсвие апелляций.Это уже второй конкурс, он стартовал 10 октября 2018 года. Всего на него поступило 227 тысяч заявок, в полуфинал вышли 300 человек.Победителей ждут гранты, которые они смогут использовать для повышений своей квалификации.Финал конкурса проходил в Сочи 13-17 марта, передает "Интерфакс".