В соревнованиях приняли участие ученики 1 - 9 классов Уршельской средней общеобразовательной школы.

В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района состоялся турнир по мини-футболу. Мероприятие, организатором которого является межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный», направлено на популяризацию здорового и активного образа жизни среди молодежи.В соревнованиях приняли участие команды 1-9 классов Уршельской средней общеобразовательной школы.В ходе игр ссе команды продемонстрировали сплоченность, отличную спортивную подготовку и волю к победе.На церемонии награждения полицейские поблагодарили всех за участие в турнире и поздравили победителей, вручив им заслуженные призы и грамоты. Также благодарность была вручена инструктору-методисту по спорту Владимиру Капустину за помощь в организации и проведении турнира.По мнению организаторов неформальное общение школьников с полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.