На акцию вышли 5 тысяч человек. В этот раз обошлось без насилия - администрацию президента просто закидали плюшевыми свиньями. Члены партии Национальный корпус требуют от главы государства привлечь к ответственности всех причастных к воровству в оборонке - или уйти в отставку самому.

На акцию вышли 5 тысяч человек. В этот раз обошлось без насилия — администрацию президента просто закидали плюшевыми свиньями. Члены партии "Национальный корпус" требуют от главы государства привлечь к ответственности всех причастных к воровству в оборонке — или уйти в отставку самому.Это, окровавленные рукава чучела в белой рубашке символизирует отрубленные за воровство руки. В центр Киева его принесли националисты. Для Порошенко они больше не свои люди. Крепкие ребята в черном из "Национального корпуса" митингуют против президента. Ни Томос, ни закон о языке, ни его пламенные речи теперь не работают – скандал с хищением денег на военные нужды уничтожил все.12 марта, например, националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в офис антикоррупционного бюро Украины в Киеве. Еще раньше Порошенко пришлось буквально убегать от таких же ультрапатриотов с нескольких митингов в разных регионах.А вот так президента Украины встречали в Закарпатье. Горшки — в каждой дорожной выбоине запланированного маршрута кортежа. Встреча с населением тоже не прошла гладко. "Петр Алексеевич, спасибо вам за бедность! — Не за бедность, а за борьбу с бедностью! — Вы нас довели до этой бедности!"Ответить по существу было нечего. Следующий митинг планировали в Луцке, где жители уже готовились к встрече с президентом. Повесили плакат и завели новых домашних животных. "Петей назвали. В честь нашего гаранта. Надоела эта брехня, понимаете?! Это коррупция".Видимо, узнав о такой подготовке, ехать в Луцк Порошенко передумал. Гордо заявил – надо на фронт. "Я лечу на фронт! Чтобы посетить наших добровольцев. Добровольцы для меня те, кто из самообороны сотен майдана".На фронт – это в смысле в Славянск, но не к жителям, а к боевикам батальона "Азов". Жителям его речи вряд ли понравились бы – в этом городе говорят по-русски. И не только в этом. По результатам опроса Киевского международного института социологии, 54% украинцев, как минимум, знают русский, а как максимум, общаются дома на этом языке. Исследование, кстати, не проводилось в Крыму, Донецке и Луганске. Тема языка для всех на Украине сейчас очень болезненна. Особенно в свете нового закона о языке.Это карательный закон. Предвыборный закон, разделяющий страну, раскалывающий ее. Несмотря на это, он может быть принят. Создается языковой комитет, и группа инспекторов будет ходить по учреждениям и следить — кто на каком языке говорит.Кандидат Зеленский, кстати, тему языка обходит стороной. У него и так проблем хватает. Вот, например, заблокировали ютуб-канал, якобы, из-за атаки ботов. Теперь все работает – заявил шоумен, кстати, по-русски.Отрыв Зеленского от действующего президента падает. Согласно свежим опросам, в условном первом туре выборов за шоумена готовы отдать свои голоса 24 процента опрошенных избирателей, за Порошенко — 20 процентов, а 13 процентов проголосовали бы за экс-премьера Юлию Тимошенко. Она сейчас делает упор на профсоюзы и подражание Западу. "Мы можем совершить тот же самый подвиг, что совершила Германия после Второй мировой войны. Они за 5 лет подняли свою страну из руин", — придумала новую байку Тимошенко.Ее штаб, кстати, намерен сам считать голоса и опубликовать результаты раньше избиркома, так как все ожидают от Порошенко подтасовок. В Харькове, например, появилось сообщение о том, что учителя одной из школ получили от администрации 2 тысячи гривен за голоса. Есть и данные о большем количестве бюллетеней, указаниях избиркомам работать помедленнее и даже специальных бабушках для создания очередей, а молодежь пугают тем, что прямо с участков будут забирать в армию. В любом случае, денег на избирательную компанию уйдет много, но эти вложения будут точно не со стороны Европы. Вопреки ожиданиям Минфина, Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи в 500 миллионов евро. На Украине работает оценочная миссия от ЕС, которая делает свои заключения.