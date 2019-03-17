В селе Погребы Киевской области (Украины) радикально настроенные люди после литургии пытались отбить у прихожан Свято-Успенский храм УПЦ в пользу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Священник УПЦ Игорь Шумак попросил в Facebook молитв у сочувствующих.

В селе Погребы Киевской области (Украины) радикально настроенные люди после литургии пытались отбить у прихожан Свято-Успенский храм УПЦ в пользу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Священник УПЦ Игорь Шумак попросил в Facebook молитв у сочувствующих.Прибывшие полицейские вывели всех из здания и взяли храм под охрану.По словам отца Алексия, представителей ПЦУ порядка 700 человек, они в камуфляже, среди них видны и представители "Правого сектора" (запрещен в России).Это не первая попытка захвата канонических храмов в стране. С 2014 года радикалам удалось захватить десятки храмов. Ситуацию усугубил тот факт, что ПЦУ была создана под эгидой Константинопольской патриархии.С 31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. По мнению экспертов, так отрабатывается схема отъема храмов у УПЦ, передает ТАСС.