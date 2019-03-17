В октябре 2015 года девушка уехала в неизвестном направлении

В октябре 2015 года девушка уехала в неизвестном направленииСотрудники полиции разыскивают 24-летнюю Ксению Пименову, которая пропала в Костроме около трех лет назад, сообщает управление МВД России по Костромской области.В октябре 2015 года девушка уехала в неизвестном направлении. До сих пор о ней ничего не известно.Приметы: рост 180—185 сантиметров, крупное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Девушка была одета в голубую куртку до пояса, темные брюки и темные кроссовки.Полицейские просят сообщить о местонахождении девушки по телефонам: 32-39-09 или 02.