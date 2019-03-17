В городе Колпино Ленинградской области провалились под лед на реке Ижора двое мужчин и девочка. Ребенка и одного из мужчин удалось спасти, второй мужчина утонул.

В городе Колпино Ленинградской области провалились под лед на реке Ижора двое мужчин и девочка. Ребенка и одного из мужчин удалось спасти, второй мужчина утонул.По сообщению Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, все случилось накануне вечером во время прогулки компании по льду. Девочку вытащили из водоема еще до прибытия спасателей, после чего отправили домой. Ее осмотрели врачи скорой помощи, госпитализация не потребовалась.Извлеченного из воды спасателями мужчину отправили в больницу с признаками алкогольного опьянения и переохлаждения, передает РИА Новости. Тело второго мужчины водолазы нашли только через несколько часов. Его передали правоохранителям для проведения следственных мероприятий.