В Магадане пятилетнего мальчика порвала стая бродячих собак.

В Магадане пятилетнего мальчика порвала стая бродячих собак. Следователи СК России по региону начала проверку по факту нападения. Ребенку потребовалась операция, пишет РИА Новости.Следователи ищут признаки преступления в действиях лиц, ответственных за отлов бесхозных животных в Магадане."Возможное наличие состава преступления — "халатность", — сообщили в комитете.Нападение произошло 16 марта этого года, когда мальчик гулял с двумя подругами. У смотровой площадки "Каменный венец" на на них набросились животные. Девочкам удалось вырваться и позвать на помощь. Родители детей смогли прогнать собак и вызвали скорую.В 2018 году в Магадане дикие собаки трижды нападали на детей.