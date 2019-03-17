Столкнулись сразу пять автомобилей

Столкнулись сразу пять автомобилейВо Владимире произошла массовая авария с участием сразу 5-ти машин. Случилось ДТП днем 16 марта на улице Растопчина.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, спровоцировал аварию автомобиль Volkswagen, за рулём которого находился 44-летний водитель. На светофоре, дожидаясь зеленого света стояли легковушки Renault, Nissan, «Лада» и большегруз Volvo. Водитель автомобиля Volkswagen допустил на них наезд.Как сообщают свидетели ДТП, только чудом обошлось без жертв. Машины же разбиты и покорежены.В происшествии пострадал 25-летний водитель автомобиля Renault. Его госпитализировали. По факту ДТП назначили проверку.