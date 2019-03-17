В преддверии весенних каникул правоохранители напомнили родителям школьников правила безопасного поведения детей.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району провели в образовательных учреждениях района правовой час на тему «Правила безопасного поведения детей».Правоохранители на общешкольных родительских собраниях напомнили о важности соблюдения детьми Правил дорожного движения, в том числе при переходе дороги, катании на велосипедах, самокатах, рассказали о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и в быту, и как их избежать.Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева представила вниманию родителей документальный фильм «Неизведанное». Кадры дорожно-транспортных происшествий, показанные в этом фильме - реальные трагедии, произошедшие на дорогах.В преддверии весенних каникул стражи порядка обратили внимание на то, что дети большее количество времени будут проводить на улице, и привели ряд рекомендаций для родителей по безопасному поведению детей.Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Оксана Палихова напомнила о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых. Сотрудник полиции отметила важность доверительных отношений родителей со своим ребенком, необходимость уделять внимание к его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками.Родители школьников внимательно выслушали рекомендации сотрудников полиции и получили подробные ответы на все интересующие вопросы.