Накануне весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, организациях с автопарками и автошколах.

18 марта на территории региона стартует «Неделя безопасности дорожного движения». В рамках проводимых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проведут в общеобразовательных и специализированных организациях воспитательно-профилактические беседы, занятия с несовершенолетними по разъяснению положений ПДД РФ, в том числе с использованием мобильных и стационарных автогородков, а также доведению основ безопасного поведения на дороге.Профилактическая работа будет проводиться во взаимодействии с органами образования, общественными объединениями, представителями средств массовой информации, другими организациями и ведомствами.Также сотрудники органов внутренних дел выступят перед водительскими коллективами автопредприятий и организаций, курсантами автошкол, акцентировав внимание аудитории на необходимости быть предельно внимательными в местах возможного появления детей на дороге вблизи пешеходных переходов и учреждениях с массовой концентрацией детей.Справочно:По данным статистики Госавтоинспекции, за 2 месяца 2019 года на территории области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб, 26 получили ранения. Количество ДТП с участием детей увеличилось на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Стоит отметить, что в 3 дорожных происшествиях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.