Пожар на территории завода по производству резины Искож в хакасском Черногорске ликвидирован. Ранее там загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки, огонь охватил 1500 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности.

Пожар на территории завода по производству резины "Искож" в хакасском Черногорске ликвидирован. Ранее там загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки, огонь охватил 1500 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности. К месту пожара выехал глава Хакасии Валентин Коновалов.Из-за высокой температуры горения резины в здании обрушились перекрытия и кровля, передает ТАСС. С огнем боролись пожарные из Черногорска, Абакана и Усть-Абакана, а также специалисты военизированной горно-спасательной части. Всего в тушении пожара было задействовано 66 человек и 18 единиц техники.Пожар был потушен в 21:33 по местному времени (17:33 по Москве). На месте пожара работают специалисты Роспотребнадзора — им предстоит оценить степень загрязнения воздуха.