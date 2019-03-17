Россельхознадзор устроил проверку

Россельхознадзор устроил проверкуРоссельхознадзор устроил проверку в одной из больниц Владимира. Сотрудники ведомства отобрали пробы молочной продукции – кефир м.д.ж. 3,2%, сметана, м.д.ж. 20%, изготовитель которой - ООО «Тырновский молочный завод» из Московской области (город Мытищи).По результатам лабораторных исследований, в молочной продукции выявили серьезные нарушения: в кефире нашли кишечную палочку, в сметане установлена фальсификация жирами немолочного происхождения.Всё это грубо нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 67 от 09.10.2013г.Собранную информацию направили в Федеральную службу по аккредитации с целью отзыва декларации и в соответствующие территориальные надзорные органы по городу Москва, Московской и Тульской областям.Если вы заметите вышеуказанную молочную продукцию на территории Владимирской области, обращайтесь в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области по телефону: 8(4922) 42-10-52.