В парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар. Сначала загорелась дверь в собор, потом огонь перекинулся на лестницу, однако приехавшие пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

В парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар. Сначала загорелась дверь в собор, потом огонь перекинулся на лестницу, однако приехавшие пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.Посетителей (это были в основном туристы) быстро эвакуировали, никто не пострадал.Был поврежден один из витражей. Сейчас устанавливаются причины пожара, передает ТАСС.Церковь Сен-Сюльпис – второй по величине собор в Париже после Нотр-Дам де Пари.