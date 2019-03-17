В парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар. Сначала загорелась дверь в собор, потом огонь перекинулся на лестницу, однако приехавшие пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.
В парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар. Сначала загорелась дверь в собор, потом огонь перекинулся на лестницу, однако приехавшие пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.
Посетителей (это были в основном туристы) быстро эвакуировали, никто не пострадал.
Был поврежден один из витражей. Сейчас устанавливаются причины пожара, передает ТАСС.
Церковь Сен-Сюльпис – второй по величине собор в Париже после Нотр-Дам де Пари.