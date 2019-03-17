Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала уход из жизни популярной певицы Юлии Началовой. Меж тем, недруги балерины упрекнули ее в подлом желании пропиариться.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочковапрокомментировала уход из жизни популярной певицы Юлии Началовой. Меж тем,недруги балерины упрекнули ее в подлом желании пропиариться.После того как стало известно о смерти Юлии Началовой многиезвезды выразили свои соболезнования ее близким. Вслед за Сергеем Лазаревым,Аллой Пугачевой, Иосифом Пригожиным решила высказаться и Анастасия Волочкова."Юленька… Такая молодая, красивая, талантливая, успешная.Жить да жить….Юля была добрым, светлым, тонким человеком, ну почему все так…Так мы все надеялись на ее выздоровление. Нет слов… Юлечка, царствие небесное…Жизнь – это миг", – написала в своем Instagram светская львица.Под публикацией о балерина впервые за долгое времяоткрыла комментарии. "Не упускать же момент", – решили бессердечные злопыхатели инакинулись на Волочкову с критикой. Завистники писали, мол, Анастасия, лично незная Юлию, написала эти строки ради собственного пиара."6 дней назад пресс служба так и написала, что не нужновыражать якобы "сочувствие" делая себе на этом рейтинг. Эти словасейчас как никогда кстати. Так что еще раз соглашусь с вашими словами пролицемерие. Выразить скорбь можно и не открывая комментарии и даже не выкладывая(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем открыла комментарии? На смерти девочкирешила пиар поймать? Забыла написать, как ты пишешь обычно, она была моейподругой....." – упрекали звезду недруги.