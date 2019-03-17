В центральной встрече 20-го тура чемпионата России по футболу между московским Спартаком и санкт-петербургским Зенитом ворота сине-бело-голубых будет защищать Михаил Кержаков. Основной вратарь гостей Андрей Лунев из-за травмы не сможет помочь команде в игре с красно-белыми.

В центральной встрече 20-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" ворота сине-бело-голубых будет защищать Михаил Кержаков. Основной вратарь гостей Андрей Лунев из-за травмы не сможет помочь команде в игре с красно-белыми.Как сообщает "Спорт-экспресс", голкипер "Зенита" не тренировался в общей группе накануне игры. Травму бедра Лунев получил еще 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 17 марта в 19:00 по московскому времени.