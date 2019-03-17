Актер очень расстроен кончиной певицы. Станислав Садальский вспомнил, как работал с Юлией Началовой в кино.

Актер очень расстроен кончиной певицы. Станислав Садальскийвспомнил, как работал с Юлией Началовой в кино.Артистка снималась в картине 2005 года "Три мушкетера". Юлия Началова играла Констанцию. Главную роль в этом фильме исполнял ВладимирЗеленский.По словам Садальского, Началову он запомнил невероятнойкрасавицей. Голос вокалистки ласкал слух."У нее потрясающие были глаза и голос… Она очень красиваябыла, очень женственная… Я любовался ей и думал, какое красивое лицо на нашейэстраде. Поскольку я вел передачу "Таблетка", прекрасно понимаю, что всеболезни от нервов", – отметил Станислав в беседе с .Напомним, умерла вчера, 16 марта, на 39-м годужизни. К врачам артистка попала еще 11 марта, ее госпитализировали. Наследующий день стало известно, что состояние звезды резко ухудшилось. Вреанимации вокалистку погрузили в искусственную кому и подключили к аппаратуИВЛ.Сообщается, что скончалась от острой сердечнойнедостаточности, которая была следствием отека легких. Ее похоронят наТроекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида пройдет 21 марта там же, вТраурном зале. Проститься с артисткой можно будет с 12:00 до 14:00.