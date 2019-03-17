Актер очень расстроен кончиной певицы. Станислав Садальский
вспомнил, как работал с Юлией Началовой в кино.
Актер очень расстроен кончиной певицы. Станислав Садальский
вспомнил, как работал с Юлией Началовой в кино.
Артистка снималась в картине 2005 года "Три мушкетера". Юлия Началова играла Констанцию. Главную роль в этом фильме исполнял Владимир
Зеленский.
По словам Садальского, Началову он запомнил невероятной
красавицей. Голос вокалистки ласкал слух.
"У нее потрясающие были глаза и голос… Она очень красивая
была, очень женственная… Я любовался ей и думал, какое красивое лицо на нашей
эстраде. Поскольку я вел передачу "Таблетка", прекрасно понимаю, что все
болезни от нервов", – отметил Станислав в беседе с .
Напомним, умерла вчера, 16 марта, на 39-м году
жизни. К врачам артистка попала еще 11 марта, ее госпитализировали. На
следующий день стало известно, что состояние звезды резко ухудшилось. В
реанимации вокалистку погрузили в искусственную кому и подключили к аппарату
ИВЛ.
Сообщается, что скончалась от острой сердечной
недостаточности, которая была следствием отека легких. Ее похоронят на
Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида пройдет 21 марта там же, в
Траурном зале. Проститься с артисткой можно будет с 12:00 до 14:00.