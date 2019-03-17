Во второй тур выборов президента Словакии, который состоится 30 марта, вышли заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия, адвокат Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.

Во второй тур выборов президента Словакии, который состоится 30 марта, вышли заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.По итогам состоявшегося в минувшую субботу, 16 марта, первого тура голосования Зузана Чапутова заручилась поддержкой 40,54 процента избирателей, за Мароша Шефчович отдали свои голоса 18,66 процента голосовавших. Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо было получить не менее 50 процентов голосов избирателей.Всего за кресло президента Словакии вели борьбу 13 кандидатов. Явка в первом туре выборов составила 48,73 процента из почти 4,5 миллиона избирателей республики, передает ТАСС.По прогнозам местных политологов, максимальные шансы на победу во втором туре президентских выборов имеет Зузана Чапутова. Для победы во втором туре кандидату необходимо собрать в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.