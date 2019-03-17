Любое насилие со стороны митингующих будет жестко пресекаться, заявил президент Сербии Александр Вучич, сравнив происходящее в стране с событиями во Франции.

Любое насилие со стороны митингующих будет жестко пресекаться, заявил президент Сербии Александр Вучич.В воскресенье в Белграде вновь проходят антиправительственные выступления, которые начались еще в конце ноября прошлого года. Поводом к ним стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемых в нападении, однако оппозиция обвинила власти в допущении политического насилия.В воскресенье свыше тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре Белграда. Участники протеста прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание. Служба безопасности не пустила их внутрь.Сравнив протесты сербов с движением "желтых жилетов" во Франции, Вучич отметил, что, если в Сербии начнется нечто подобное, реакция последует незамедлительно."Так ведет себя серьезное государство", — заявил Вучич в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.Также Вучич озвучил прогноз по предстоящим выборам президента страны. По мнению действующего президента, он сможет набрать не менее 55% голосов, "а может и больше". Вучич считает, что оппозиция наберет на предстоящих выборах максимум 10—15%.