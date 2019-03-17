До выборов на Украине – две недели. Нынешний олигарх-президент Порошенко - тот, который довел страну до распада и нищеты, тот, который вконец заврался и проворовался, столь непопулярен и ненавидим, что может рассчитывать лишь на фальсификации, то есть еще на один обман.

До выборов на Украине – две недели. Нынешний олигарх-президент Порошенко — тот, который довел страну до распада и нищеты, тот, который вконец заврался и проворовался, столь непопулярен и ненавидим, что может рассчитывать лишь на фальсификации, то есть еще на один обман.Вообще Порошенко отвратителен уже всем. Путин просто не берет трубку, когда тот звонит. В Европе с ним общаются все реже и через силу. Американцы — с отвращением, а между собой называют его Porky (это заикающаяся свинка из популярного мультсериала прошлого века).Смешно, но если вернуться к самому Порошенко, то с ним у американцев, скорее, другая ассоциация. Porky — от английского pork – "свинина". Можно перевести как "свиной" или "сальный". Сальный — более точное определение нынешнего лидера Украины. Порошенко сальный в смысле скользкий, лживый и вороватый. И по отношению к нему Porky – презрительное прозвище. Как сложившаяся репутация.Именно так Порошенко и ведет себя в канун выборов. Он готовится к циничному обману многострадальной Украины, уже не единожды обманутой тем же Порошенко. Для сохранения власти Porky использует все: подкуп, запугивание, подделку документов, проникновение в компьютерную систему обеспечения выборов. Сегодня мы рассмотрим некоторые из этих грязных технологий.}Но прежде, чтобы было понятно, почему Porky вынужден идти на все эти преступления, мы дадим почувствовать вам эмоциональный накал, в котором проходит нынешняя избирательная кампания.Черниговская область. Разъяренные националисты, обманутые ветераны боевых действий в Донбассе с украинской стороны. Пока они проливали там кровь, Порошенко и его дружки пополняли свои банковские счета в офшорах за счет коррупционных схем, построенных в системе оборонной промышленности.Когда журналисты начали выкладывать первые улики, то Петру Порошенко напомнили, как он обещал "руки отрубать" тем, кто ворует у армии. Когда выяснилось, что коррупционные схемы в оборонпроме курируют его ближайший друг и бизнес-партнер Свинарчук (позже сменил фамилию на другую), всем стало ясно, что в деле и сам Порошенко, а Свинарчук остался на свободе. И что теперь? Обманутые ветераны преследуют Порошенко по всей стране, а тот раскатывает с предвыборными митингами. Их срывают, скандируя: "Где отрубленные руки?!"Получается смешно. Порошенко таскает за собой тысячи полицейских в шлемах, желает что-то привычно пообещать людям, которых сам же и обокрал, но громче звучит другое: "Мародеров — за решетку! Свинарчуков — за решетку!"Понимая, что не может рассчитывать на чистосердечную поддержку избирателей, Порошенко решает доведенных до нищеты людей в прямом смысле подкупить. Для этого по всей Украине работает сеть платных агитаторов, которые от имени Порошенко вытрясают деньги из местных бюджетов для материальной помощи лишь тем, кто обещает правильно отдать свой голос. Эта программа цинично называется "Турбота", что по-русски — "Забота".Обокраденных, без того бедных людей сеть платных вербовщиков от имени Порошенко подкупает за их же деньги. Из бюджета. Даже не из избирательного фонда кандидата в президенты Петра Порошенко. Более беззастенчивого способа использовать административный ресурс придумать невозможно. Но Porky придумал.По всей Украине сформированы списки "мертвых душ", которых предполагается отправлять в зачет Порошенко по итогам голосования. Для этого местные власти по указу сверху выявляют уехавших на заработки за рубеж граждан. Списки уходят в территориальные избирательные комиссии для изготовления сфальсифицированных бюллетеней для "досыпа" в избирательные урны в пользу Порошенко.А это многие миллионы голосов. За миллионы тех, кто сейчас трудится в России и за миллионы украинских гастарбайтеров на Западе. Так, лишь в одном Днепре — бывший Днепропетровск — по указанию мэра Филатова число реально проживающих в городе было завышено в избирательных списках на 400 тысяч человек.Порошенко позаботился и о том, чтобы не допустить обжалования его фиктивной победы в судах. На это работает старая гвардия. Так, администрация президента Порошенко выделила экс-главе украинского ЦИК Сергею Кивалову наличными 5 миллионов долларов на подкуп судей, чтобы те блокировали иски конкурентов, будь то от Зеленского или Тимошенко, Бойко или Гриценко. Расчет — на то, что доверительные отношения Сергея Кивалова с судебным корпусом и миллионы долларов налом обеспечат Порошенко гарантию в судах.Что касается самой Центральной избирательной комиссии Украины, то она в нарушение всех норм сформирована так, что в ее составе нет представителей "Оппозиционного блока", а подавляющее большинство в ней – сторонники Порошенко. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук столь приближена к Порошенко, что встречала Новый год вместе с ним.Окружные избирательные комиссии тоже формируются из сторонников Порошенко. Для этого кандидатами в президенты технически зарегистрированы дополнительно 15 человек. Это тоже "мертвые души", но от каждого, по закону, в окружной избирательной комиссии — свой человек. Все — купленные люди Порошенко. Этого достаточно, чтобы либо исправить в бюллетенях цифры на нужные, либо просто признать выборы на данной территории несостоявшимися.Еще одна деталь. Территориальные избирательные штабы Порошенко получили мешки списанных бумажных денег на общую сумму 34 миллиарда гривен. Это старые, изношенные, испачканные, порванные купюры, которые Национальный банк Украины за негодностью по всем правилам вывел из оборота и обязан утилизировать, но не утилизировал, а по решению Порошенко направил в коррупционных целях в его избирательные штабы.34 миллиарда гривен. Это сопоставимо со всеми военными расходами Украины за год. Огромная сумма в буквальном смысле грязных денег на грязные цели Порошенко. И это он называет "выборами". Подельники Порошенко столь неряшливы, что с мешков грязных денег даже не позаботились сорвать бирки Нацбанка. Понятно, что увеличение денежной массы обесценит гривну. По итогам недели она уже дешевеет и пробила психологическую отметку в 27 гривен за доллар.Чтобы представить себе уровень изощренности Porky, вероломства, с которым он готов действовать, достаточно вспомнить историю с углем из американской Пенсильвании. "Вести недели" показывали, как Порошенко встречал американский уголь в порту Одессы. Тогда это было шоу. Мол, покончено с углем из России и блокадного Донбасса. Но это тоже была коррупционная бизнес-схема Петра Порошенко. В нее он втянул даже президента США Дональда Трампа.Здесь — внимательно. Во время единственного в истории рабочего визита Порошенко в США, когда он накоротке увиделся с Трампом, все нервно хлопая себя по коленке, Porky сумел договорится о поставках Украине миллионов тонн американского угля из Пенсильвании. За все время в Одессу пришло меньше 200 тысяч тонн по цене 117 долларов за тонну.В дальнейшем под пенсильванский сертификат качества на Украину поставлялся уголь из России и Донбасса по цене вдвое меньшей. То есть Киев повысил тарифы для населения под американский уголь, люди заплатили по квитанциям, а шайка Порошенко разницу в цене угля через офшоры распихала по карманам. Выходит, Трамп был в схеме, но сам не заработал. А, может, и до сих пор не понял, как его использовали.Впрочем, вернемся к избирательной кампании. Для Porky выгодно снизить явку молодежи на избирательные участки. Для этого в Интернете "порохоботами" запущен слух, что юношей прямо с избирательных участков будут "заметать" в армию и на фронт — в Донбасс. Ясно, что перспектива не радужная. 1-2% Porky у Зеленского за счет этого планирует "откусить". Кроме того, в штабе Порошенко обсуждается идея в канун воскресных выборов сделать и пятницу выходной. Если так, то студенты могут разъехаться из больших городов по домам, где они как избиратели уже не зарегистрированы. Тоже против Зеленского.Молодежь Украины тем временем понимает эти хитрости и формируют группы против смерти, что ассоциируется с Порошенко (за ним война и нищета) и за будущее. Студенты в основном — за Зеленского. У Тимошенко — более старший электорат. У Бойко и Гриценко — свои группы поддержки. Но общая задача у всех сейчас не пустить Porky во второй тур. Вскрыть его грязные методы именно сейчас. Это принципиально.Если не получится, то положение осложнится. Пройдя во второй тур, Порошенко и его шайка почувствуют собственную безнаказанность, возликуют и далее будут готовы уже на любой беспредел. Тут уже все будет решать физическая сила. Очень бы не хотелось крови.Пока же шанс "высадить" Porky именно 31-го числа есть. Судя по реальным украинским рейтингам, что имеются в распоряжении "Вестей недели", расклад сил по итогам уходящей недели таков:- Владимир Зеленский — 22,7%;- Юлия Тимошенко — 13,6%;- Петр Порошенко — 13,3%;- Юрий Бойко — 7,9%.