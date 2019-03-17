Похороны Юлии Началовой пройдут в четверг, 21 марта. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказала ее официальный представитель Анна Исаева.

Похороны Юлии Началовой пройдут в четверг, 21 марта. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказала ее официальный представитель Анна Исаева.Прощание пройдет в Траурном зале с 12 до 14 часов, передает ТАСС. При этом ранее называлась более ранняя дата похорон Юлии Началовой — вторник, 19 марта.О госпитализации 38-летней Юлии Началовой СМИ сообщили в начале недели. Певица страдала от нескольких заболеваний. По словам Анны Исаевой, состояние Началовой было тяжелым, и вскоре врачи приняли решение ввести ее в состояние искусственной комы, чтобы дать организму отдохнуть. Певице, которая находилась в реанимации, сделали операцию на ноге. Накануне вечером представитель певицы сообщила, что Юлии Началовой не стало.Отец Юлии, композитор Виктор Началов сообщил, что причиной ее смерти была остановка сердца после сильного абсцесса и заражения крови. По его словам, врачи "делали все гениально, старались", однако спасти певицу не удалось.Накануне вечером на телеканале "Россия 1" вышла в эфир последняя программа с участием Началовой — финал проекта "Один в один. Народный сезон". Зрители увидели, как трогательно она опекала своего подопечного Павла Крюкова, изображавшего Григория Лепса, и как он стал победителем.Юлия Началова участвовала в программе в качестве наставника с самого начала этого сезона. Съемки финала шоу велись, когда Юлия еще не была в больнице. Продюсеры приняли решение не вырезать эти сцены из проекта в память о ней.