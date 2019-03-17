В шведском Эстерсунде состоялась заключительная гонка чемпионата мира по биатлону у женщин. В масс-старте победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Второй стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Бронзу турнира завоевала немка Денизе Херрман.

В шведском Эстерсунде состоялась заключительная гонка чемпионата мира по биатлону у женщин. В масс-старте победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Второй стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Бронзу турнира завоевала немка Денизе Херрман.После первых двух огневых рубежей лидерство в гонке захватила российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, не допустившая ни одного промаха.На третьей стрельбе из позиции стоя россиянка не закрыла одну мишень и пустилась в погоню за отстрелявшейся чисто итальянкой Доротеей Вирер.На последнем рубеже итальянка допустила два промаха, а Юрлова – один. В итоге россиянка финишировала второй на дистанции 12,5 км, завоевав серебряную медаль чемпионата мира.Позже 17 марта состоится масс-старт у мужчин. Гонка начнется в 18:00 по московскому времени.