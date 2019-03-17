Сенатор из Нью-Йорка от Демократической партии США Кирстен Джиллибранд написала в своем Twitter, что намерена баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2020 году.

Сенатор из Нью-Йорка от Демократической партии США Кирстен Джиллибранд написала в своем Twitter, что намерена баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2020 году."Давайте докажем, что побеждает храбрость", — обратилась Джиллибранд к своим сторонникам и призвала их присоединиться к ней.К посту прикреплено видео, в котором сенатор фактически противопоставила себя действующему президенту США Дональду Трампу.В январе этого года Джиллибранд уже заявляла о желании выставить свою кандидатуру на пост американского президента. В этом желании она не одинока: в компанию женщин, которые хотят бросить вызов Трампу в 2020 году, уже вошли сенаторы от Калифорнии Камала Харрис и Элизабер Уоррен из Массачусетса. Кроме того, о намерении баллотироваться на высший государственный пост заявила ветеран Ирака и член палаты представителей американского конгресса от Гавайев Тулси Габбард.Выборы президента США намечены на ноябрь 2020 года.