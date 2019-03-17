На состоявшихся в минувшую субботу, 16 марта, выборах президента Словакии лидирует заместитель председателя внепарламентской либеральной партии Прогрессивная Словакия, адвокат Зузана Чапутова.

На состоявшихся в минувшую субботу, 16 марта, выборах президента Словакии лидирует заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова.По данным Государственной избирательной комиссии, после обработки данных, поступивших с 21,57 процента избирательных участков, она получила 38,92 процента голосов. Явка избирателей составила 46,04 процента, передает ТАСС.Заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил поддержку 18,88 процента избирателей, за экс-министра юстиции и бывшего председателя Верховного суда Словакии Штефана Гарабина проголосовали 14,53 процента избирателей.