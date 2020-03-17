Аэрофлот в связи с пандемией коронавируса приостанавливает полеты ещё в 16 городов Европы и Центральной Азии.

"Аэрофлот" в связи с пандемией коронавируса приостанавливает полеты ещё в 16 городов Европы и Центральной Азии.Со вчерашнего дня отменены рейсы в Варшаву, с сегодняшнего — в Салоники, Ташкент, Бухару и Самарканд.Завтра самолеты прекратят летать в Копенгаген, со среды — в Осло, с четверга — в Кишинев, Вильнюс, Таллин, Франкфурт и Цюрих. В Вену и Прагу — с пятницы. Наконец, с субботы прекращается пассажирское авиасообщение с Барселоной.Большинство перечисленных рейсов приостанавливаются до 30 апреля. Исключение — Варшава, Вильнюс и Кишинев. Туда полеты отменяются до конца марта. При этом "Аэрофлот" продолжит осуществлять вывозные спецрейсы для своих клиентов из стран Европы.Пассажирам отмененных или попавших под ограничения рейсов предложены разные варианты компенсации. Подробности на сайте авиакомпании.Тем временем из-за коронавируса РЖД продолжает отменять поезда в Европу. Теперь пассажирские составы не ходят в Берлин и Париж. Это заявление есть на сайте РЖД, оно вступило в силу 15 марта.Дело в том, что составы проходят через Польшу, которая ранее закрыла границы. Как сообщили в компании, неиспользованные билеты можно будет вернуть без дополнительных сборов. С завтрашнего дня прекратится и железнодорожное сообщение с Украиной, Латвией и Молдавией. Эти страны тоже закрыли границы.Ранее РЖД уже приостановила сообщение по ряду европейских маршрутов, в частности, с Ниццей и Прагой. Плюс не ходят поезда в Китай и Монголию, сообщает телеканал "Россия 24".