Аферистка заманивала красноярцев низкими ценами на квартиры. В числе жертв мошенницы оказались уже десять человек, передает ГТРК Красноярск.

Аферистка заманивала красноярцев низкими ценами на квартиры. В числе жертв мошенницы оказались уже десять человек, передает ГТРК "Красноярск".Обманщица находила потенциального покупателя и сразу же радовала их удивительно низкими ценами на жилье. Женщина озвучивала суммы в разы ниже, чем у самого застройщика. Как только наивные граждане отдавали деньги, мошенница исчезала.В результате десять человек уже признаны потерпевшими. Общая сумма ущерба — десять миллионов рублей. На подозреваемую заведено десять уголовных дел. По обвинению в крупном мошенничестве она может сесть в тюрьму на срок до шести лет.Между тем, правоохранительные органы продолжают поиски других пострадавших.